«Мокрая» дочь режиссера клипов Билана щеголяет на пляже в трендовом бикини

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Молодцова Анна
23

В 13 лет Тоня Худякова выглядит гораздо старше своего возраста.

Фото, видео: Instagram @tonyahoodyakova

Дочери известного режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоне всего лишь 13 лет, однако она уже поражает воображение пользователей откровенными снимками, на которых выглядит взрослой не по годам. Недавно девушка выложила в сторис на своей странице в Instagram смелый снимок, который доказал, что юная красавица следует всем модным трендам и течениям.

На фото Тоня Худякова позирует боком в купальнике розового цвета с прозрачными бретелями, который едва прикрывает ее формы. Такая модель купальника получила название микроскопического бикини и стала хитом пляжного сезона 2020 года.

Instagram @tonyahoodyakova

Сейчас Тоня Худякова живет в Нью-Йорке, где профессионально занимается бальными танцами. В декабре прошлого года девушка вместе со своим партнером Марселем завоевала золото на Чемпионате мира. Юная звезда также ведет блог в Instagram, который насчитывает почти 500 тысяч подписчиков.

Ее отец Павел Худяков прославился тем, что снимал клипы для таких известных поп-исполнителей как Дима Билан, Николай Басков, Тимати, Сергей Лазарев и других. Помимо этого, он сотрудничал с американскими рэперами Busta Rhymes и Snoop Dogg.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая возлюбленная Джастина Бибера Селена Гомес впервые за долгое время выложила фото в бикини.

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