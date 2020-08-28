Бибер кусает локти? Селена Гомес впервые за долгое время показала фото в бикини
Поклонники недоумевают, когда звезда успела так фантастически похудеть.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © face to face, Instagram @selenagomez
Певица и актриса Селена Гомес порадовала своих многомиллионных поклонников приятной новостью: совсем скоро выйдет ее новый клип на песню Ice Cream, которую она записала совместно с южнокорейской группой Blackpink. Об этом она радостно написала на своей странице в Instagram, выложив небольшой кусочек из ролика.
«Специальная доставка! Песня и видео Ice Cream выйдут 28 августа», — анонсировала премьеру певица.
На кадрах, опубликованных в соцсети, девушка запечатлена в необычном «морском» образе: Гомес щеголяет в бикини в красно-белую полоску, белой матросской шапке и перчатках в тон.
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Фанаты отметили, как похорошела и похудела американская знаменитость, и это несмотря на то, что в последние несколько лет на звезду обрушились «33 несчастья». Мало того, что она болезненно переживала разрыв с Джастином Бибером, у нее диагностировали волчанку и биполярное расстройство.
Кроме того, Гомес пришлось пережить пересадку почки. На фоне расстройств исполнительница набрала вес, из-за чего долгое время стеснялась показывать фигуру на публике — в последний раз она делилась с подписчиками фото в купальнике лишь в прошлом году.
Тем удивительнее стало резкое преображение звезды: пользователи наперебой комментируют кадры, недоумевая, когда девушка успела так сильно похудеть. Некоторые даже предположили, что теперь то уж точно ее бывший возлюбленный Джастин Бибер, женатый на модели Хейли Болдуин, пожалеет о расставании с Гомес.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джастина Бибера уличили в том, что он ностальгирует по отношениям с Селеной Гомес.
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