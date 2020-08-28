Очевидцы сообщили о частичном обрушении моста в Петербурге

Очевидцы сообщили о частичном обрушении моста по Красносельскому шоссе в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, произошел размыв и обвал песчаной обсыпки переправы длиной в десять метро и глубиной в 20 метров. Также, предположительно, повалились два столба-отбойника.

5-tv.ru

По информации 5-tv.ru, в результате происшествия проезд и проход в СНТ «Содружество» были перекрыты. Есть угроза дальнейшего подмыва и разрушения переправы. Информация о случившемся уточняется.