Очевидцы сообщили о частичном обрушении моста в Петербурге
По предварительным данным, есть угроза дальнейшего подмыва и разрушения переправы.
Фото: www.globallookpress.com /Julian Buchner
Очевидцы сообщили о частичном обрушении моста по Красносельскому шоссе в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, произошел размыв и обвал песчаной обсыпки переправы длиной в десять метро и глубиной в 20 метров. Также, предположительно, повалились два столба-отбойника.
По информации 5-tv.ru, в результате происшествия проезд и проход в СНТ «Содружество» были перекрыты. Есть угроза дальнейшего подмыва и разрушения переправы. Информация о случившемся уточняется.
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