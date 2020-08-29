МИД предупредил россиян об угрозе преследования США при выезде за рубеж
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что американские правоохранительные органы и спецслужбы продолжают арестовывать россиян по всему миру.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
МИД РФ опубликовал на официальном сайте предупреждение гражданам страны об угрозе преследования со стороны спецслужб США при выезде за рубеж. Сотрудники внешнеполитического ведомства России отметили, что несмотря на призывы к нормализации взаимной правовой помощи в рамках расследования уголовных дел, правоохранительные органы Соединенных Штатов продолжают арестовывать россиян по всему миру.
«Хотели бы вновь привлечь внимание выезжающих за рубеж соотечественников к угрозе подвергнуться преследованию американских правоохранительных органов и специальных служб. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — говорится в заявлении МИД РФ.
На Смоленской площади подчеркнули, что россияне, оказавшись в руках американских органов юстиции, зачастую сталкиваются с предвзятым отношением и правовым произволом. Наши соотечественники подвергаются мощному психологическому давлению в процессе получения от них признательных показаний по сфабрикованным делам. Впоследствии россияне оказываются в невыносимых условиях содержания.
МИД РФ рекомендует при планировании поездок за границу тщательным образом взвешивать риски преследования со стороны США. Данные инструкции касаются путешествий в Соединенные Штаты и государства, имеющие с ними договоры о выдаче задержанных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова резко ответила США на санкции против разработчиков вакцины от COVID-19.
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