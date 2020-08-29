МИД предупредил россиян об угрозе преследования США при выезде за рубеж

МИД РФ опубликовал на официальном сайте предупреждение гражданам страны об угрозе преследования со стороны спецслужб США при выезде за рубеж. Сотрудники внешнеполитического ведомства России отметили, что несмотря на призывы к нормализации взаимной правовой помощи в рамках расследования уголовных дел, правоохранительные органы Соединенных Штатов продолжают арестовывать россиян по всему миру.

«Хотели бы вновь привлечь внимание выезжающих за рубеж соотечественников к угрозе подвергнуться преследованию американских правоохранительных органов и специальных служб. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — говорится в заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что россияне, оказавшись в руках американских органов юстиции, зачастую сталкиваются с предвзятым отношением и правовым произволом. Наши соотечественники подвергаются мощному психологическому давлению в процессе получения от них признательных показаний по сфабрикованным делам. Впоследствии россияне оказываются в невыносимых условиях содержания.

МИД РФ рекомендует при планировании поездок за границу тщательным образом взвешивать риски преследования со стороны США. Данные инструкции касаются путешествий в Соединенные Штаты и государства, имеющие с ними договоры о выдаче задержанных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова резко ответила США на санкции против разработчиков вакцины от COVID-19.