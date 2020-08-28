Захарова резко ответила США на санкции против разработчиков вакцины от COVID-19

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Алина Потёмкина
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Официальный представитель МИД РФ напомнила американским властям, что коронавирус убил в их стране более 180 тысяч граждан.

Захарова резко ответила США на санкции против разработчиков вакцины от COVID-19

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Тема:
Вакцина от COVID-19

В МИД РФ прокомментировали включение трех российских НИИ в санкционный список США. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, насколько возмутительно, что под ограничительные меры попали именно те светила науки, которые разрабатывали вакцину от коронавируса. Ее заявление опубликовано на сайте министерства.

«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тысяч граждан США», — отметила Захарова.

По ее мнению, действия Вашингтона напоминают попытку оказать давление на фармакологический мировой рынок с целью продвижения собственных компаний. Что касается обвинений в якобы причастности российских НИИ к разработке химического оружия, Захарова подчеркнула, что «никаких доказательств как всегда не приводится». В завершение дипломат предложила США вместо санкционного давления сесть за стол переговоров для обсуждения всех накопившихся вопросов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как отреагировали в Кремле на обвинения российских НИИ в работе над химическим и биологическим оружием.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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