Шокирующие кадры: последствия обрушения потолка в трехэтажке во Владивостоке

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Василий Заика
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В результате ЧП на улице Баляева чудом не погибла восьмилетняя девочка.

Фото, видео: vk.com/public89458252

Восьмилетняя девочка едва не погибла при обрушении потолка в квартире одного из домов на улице Баляева во Владивостоке. По данным местных СМИ, ЧП произошло ночью 28 августа. В злополучной квартире проживают пять человек. По счастливой случайности никто из них не пострадал.

Семейство, несмотря на позднее время, делало заготовки на зиму. Незадолго до обрушения младшая дочь ушла в спальню. Вскоре 19-летняя сестра зашла к девочке и увидела страшную картину.

«Заходит и тут же кричит: „Сейчас потолок рухнет!“. Мы хватаем младшую, и через полминуты перекрытие обрушивается», — рассказала хозяйка квартиры.

Жильцы уверены, что причиной обрушения стал некачественный капитальный ремонт кровли жилого шлакоблочного здания, который проводился в 2015 году. В местной администрации отметили, что дому, где произошло ЧП, 67 лет и, при этом, он не является аварийным.

Семья из полуразрушенной квартиры сейчас живет в пункте временного размещения в школе-интернате по соседству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы сообщили о частичном обрушении моста в Петербурге.

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