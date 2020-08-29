Фото: Дарья Мороз показала нового режиссера сериала «Содержанки»

Актриса Дарья Мороз на своей странице в Instagram объявила подписчикам о съемках третьего сезона нашумевшего сериала «Содержанки». По словам знаменитости, режиссером продолжения нашумевшей истории станет ее отец — Юрий Мороз, известный зрителю по работе над проектами «Точка» и «Братья Карамазовы».

«Ну что, дорогие, какой ваш вопрос у меня в топе уже полгода? Правильно: „Будет ли третий сезон ‚Содержанок‘?“. Наконец, готова ответить! Да, да и да! И с особенной гордостью и радостью могу сказать, что режиссером будет Юрий Мороз», — написала заслуженная артистка РФ.

Instagram @d_moroz

Эту информацию уже подтвердили РИА Новости в пресс-службе проекта. Отмечается, что в связи с приходом нового режиссера изменится и угол зрения в отношении материала. Однако, общая концепция останется неизменной.

«Зритель хочет видеть продолжение того, к чему он привык и что полюбил», — цитирует пресс-служба Юрия Мороза.

Постановщиком первого сезона сериала «Содержанки» стал муж Ксении Собчак и бывший супруг Дарьи Мороз Константин Богомолов. Над вторым сезоном работала Дарья Жук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мороз показала готовую к 1 сентября дочку от Богомолова.