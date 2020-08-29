«Пойдем на парад планет»: сын Валерии спел для невесты на собственной свадьбе

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин спел на собственной свадьбе. Виновник торжества в разгаре праздничного мероприятия в одном из московских загородных клубов вышел на сцену и исполнил для гостей несколько композиций.

Видео выступления Арсения Шульгина в разделе сторис аккаунта в Instagram выложила дизайнер Эмма Салимова.

«Пойдем на парад планет, я дам тебе теплый шарф», — глядя в смартфон поет сын Валерии.

В момент «звездного часа» новобрачного рядом с ним на танцполе «отжигают» избранница — Лиана Волкова, сестра Анна, знаменитая мать, а также гости.

Свадьба Арсения Шульгина и Лианы Волковой состоялась 28 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басков трогательно поздравил сына Валерии и его невесту.