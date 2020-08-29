«Пойдем на парад планет»: сын Валерии спел для невесты на собственной свадьбе
Арсений Шульгин вышел на сцену перед гостями в разгар торжества.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @emmasalimova
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин спел на собственной свадьбе. Виновник торжества в разгаре праздничного мероприятия в одном из московских загородных клубов вышел на сцену и исполнил для гостей несколько композиций.
Видео выступления Арсения Шульгина в разделе сторис аккаунта в Instagram выложила дизайнер Эмма Салимова.
«Пойдем на парад планет, я дам тебе теплый шарф», — глядя в смартфон поет сын Валерии.
В момент «звездного часа» новобрачного рядом с ним на танцполе «отжигают» избранница — Лиана Волкова, сестра Анна, знаменитая мать, а также гости.
Свадьба Арсения Шульгина и Лианы Волковой состоялась 28 августа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басков трогательно поздравил сына Валерии и его невесту.
Читайте также
94%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?