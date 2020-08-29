«Сделай его счастливым»: Басков трогательно поздравил сына Валерии с невестой
«Золотой голос» России произнес тост на свадьбе Арсения Шульгина с Лианой Волковой.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @lianavolkovaa, @idadostman, @mariyasolodar
Свадьба сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его возлюбленной Лианы Волковой заставила собраться представителей российского шоу-бизнеса в одном месте. Празднование проходило в в Soho Country Club. Молодых поздравили Эмин Агаларов, Яна Рудковская, певица Юлия Zievert, семья Маликовых, группа Artik & Asti и многие другие звезды. Некоторые из исполнительней подготовили музыкальные номера в качестве подарка новоиспеченным молодоженам, а кто-то ограничился душевным поздравлением.
Например, «золотой голос России» Николай Басков на свадьбе произнес трогательный тост. Артист от всего сердца поздравил Шульгина с Волковой и пожелал им счастливой совестной жизни.
«Жизнь штука непростая, но честность в отношениях, преданность, взаимопонимание — очень важно. <…> Сделай его счастливым, а он это увеличит во много-много раз, потому что я уверен: именно женщина заставляет мужчину совершать поступки», — обратился к невесте музыкант.
Читайте также
94%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?