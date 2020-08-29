«Сделай его счастливым»: Басков трогательно поздравил сына Валерии с невестой

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Карина Бернтгольц
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«Золотой голос» России произнес тост на свадьбе Арсения Шульгина с Лианой Волковой.

Фото, видео: Instagram @lianavolkovaa, @idadostman, @mariyasolodar

Свадьба сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его возлюбленной Лианы Волковой заставила собраться представителей российского шоу-бизнеса в одном месте. Празднование проходило в в Soho Country Club. Молодых поздравили Эмин Агаларов, Яна Рудковская, певица Юлия Zievert, семья Маликовых, группа Artik & Asti и многие другие звезды. Некоторые из исполнительней подготовили музыкальные номера в качестве подарка новоиспеченным молодоженам, а кто-то ограничился душевным поздравлением.

Например, «золотой голос России» Николай Басков на свадьбе произнес трогательный тост. Артист от всего сердца поздравил Шульгина с Волковой и пожелал им счастливой совестной жизни.

«Жизнь штука непростая, но честность в отношениях, преданность, взаимопонимание — очень важно. <…> Сделай его счастливым, а он это увеличит во много-много раз, потому что я уверен: именно женщина заставляет мужчину совершать поступки», — обратился к невесте музыкант.

Instagram @alisamaksoni

Как ранее писал 5-tv.ru, родители молодоженов также не оставили своих детей без подарков. Например, Валерия со слезами на глазах исполнила песню из своего репертуара для танца новоиспеченных супругов, после чего передала им «семейный очаг».

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