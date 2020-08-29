Назван диагноз скончавшейся звезды фильма «Черная Пантера»

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Карина Бернтгольц
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Чедвик Боузман скончался на 44 году жизни.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Phil McCarten, Twitter @chadwickboseman

Назван диагноз американского актера Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в фильме «Черная Пантера». Звезда кинокартины Marvel скончался в 43 года. Сообщение о трагедии появилось на официальной странице знаменитости в Twitter. В нем отмечается, что у актера был диагностирован рак толстой кишки третьей стадии в 2016 году. Боузман боролся с заболеванием на протяжении четырех лет и не посвящал окружающих в вопросы своего здоровья.

Наибольшую известность актер приобрел после съемок в фильме «Черная пантера». Его продолжение фильма, где, как ожидалось, Боузман исполнит роль принца Т’Чаллы, планировалось выпустить в 2022 году.

Коллеги и знакомые актера приносят соболезнования его семье. На страницах многих из них в соцсетях уже появтлись скорбные посты, посвященные большой утрате.

Twitter @chadwickboseman

«Какой человек и насколько безмерный талант. Брат, ты был одним из величайших людей всех времен, и твое величие только начиналось. Бог любит тебя. Покойся с миром, Король», — написал в Twitter актер Марк Руффало, также снимавшийся в фильмах Marvel.

«Такая тяжелая потеря. Покойся с миром, Чедвик», — с болью отметил Райан Рейнольдс.

Ранее 5-tv.ru писал, что несмотря на серьезный диагноз, Боузман продолжал сниматься в кино.

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