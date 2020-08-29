«Регина+2»: Регина Тодоренко станет мамой во второй раз?

|
Андрей Чапыгин
167

Телеведущая заинтриговала подписчиков двусмысленной публикацией.

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко намекнула на вторую беременность. Звезда шоу «Орел и решка» опубликовала интригующий пост на своей странице в Instagram.

В записи она анонсирует новый сезон своего шоу на телеканале «Пятница». Тодоренко отмечает, что ее проект скоро должен поменять название.

«Уверена, что совсем скоро мой проект #Регина+1 будет называться #РЕГИНА+2», — пишет телеведущая.

Instagram @reginatodorenko

Поклонники восприняли этот текст как намек на пополнение в семье кумира. Дело в том, что шоу, о котором говорит телеведущая как раз и посвящено воспитанию и уходу за детьми. В комментариях фанаты активно пытаются выведать правду, но Тодоренко хранит молчание.

«Это намек на беременность? Или мне показалось?»

«Возможно, Регина ждет малыша»

«Регина, вас можно поздравить с будущим пополнением?» — не скрывают свой интерес подписчики.

Другие же отметили, что беременность вряд ли возможна в ближайшее время: девушка участвует в шоу «Ледниковый период», и это явно помешает ее планам.

Сейчас Регина и ее муж, певец Влад Топалов, воспитывают сына Мишу. Малышу в начале зимы исполнится два года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тодоренко попала в список самых высокооплачиваемых блогеров по версии российского Forbes.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:42
Врач-эндокринолог назвал неочевидные продукты, которые увеличивают вес
12:18
Интересное положение? Фанаты гадают, почему юный сын Валерии внезапно сыграл свадьбу
11:59
Задержанный в Белоруссии россиянин рассказал об аресте и встрече с сыном Лукашенко
11:43
«Регина+2»: Регина Тодоренко станет мамой во второй раз?
11:26
Звезду «Место встречи изменить нельзя» обокрали в Москве
11:09
Видео: Акция сжигания Корана привела к беспорядкам в шведском городе Мальме

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок