«Регина+2»: Регина Тодоренко станет мамой во второй раз?

Телеведущая Регина Тодоренко намекнула на вторую беременность. Звезда шоу «Орел и решка» опубликовала интригующий пост на своей странице в Instagram.

В записи она анонсирует новый сезон своего шоу на телеканале «Пятница». Тодоренко отмечает, что ее проект скоро должен поменять название.

«Уверена, что совсем скоро мой проект #Регина+1 будет называться #РЕГИНА+2», — пишет телеведущая.

Instagram @reginatodorenko

Поклонники восприняли этот текст как намек на пополнение в семье кумира. Дело в том, что шоу, о котором говорит телеведущая как раз и посвящено воспитанию и уходу за детьми. В комментариях фанаты активно пытаются выведать правду, но Тодоренко хранит молчание.

«Это намек на беременность? Или мне показалось?»

«Возможно, Регина ждет малыша»

«Регина, вас можно поздравить с будущим пополнением?» — не скрывают свой интерес подписчики.

Другие же отметили, что беременность вряд ли возможна в ближайшее время: девушка участвует в шоу «Ледниковый период», и это явно помешает ее планам.

Сейчас Регина и ее муж, певец Влад Топалов, воспитывают сына Мишу. Малышу в начале зимы исполнится два года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тодоренко попала в список самых высокооплачиваемых блогеров по версии российского Forbes.