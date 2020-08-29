«Регина+2»: Регина Тодоренко станет мамой во второй раз?
Телеведущая заинтриговала подписчиков двусмысленной публикацией.
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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Телеведущая Регина Тодоренко намекнула на вторую беременность. Звезда шоу «Орел и решка» опубликовала интригующий пост на своей странице в Instagram.
В записи она анонсирует новый сезон своего шоу на телеканале «Пятница». Тодоренко отмечает, что ее проект скоро должен поменять название.
«Уверена, что совсем скоро мой проект #Регина+1 будет называться #РЕГИНА+2», — пишет телеведущая.
Поклонники восприняли этот текст как намек на пополнение в семье кумира. Дело в том, что шоу, о котором говорит телеведущая как раз и посвящено воспитанию и уходу за детьми. В комментариях фанаты активно пытаются выведать правду, но Тодоренко хранит молчание.
«Это намек на беременность? Или мне показалось?»
«Возможно, Регина ждет малыша»
«Регина, вас можно поздравить с будущим пополнением?» — не скрывают свой интерес подписчики.
Другие же отметили, что беременность вряд ли возможна в ближайшее время: девушка участвует в шоу «Ледниковый период», и это явно помешает ее планам.
Сейчас Регина и ее муж, певец Влад Топалов, воспитывают сына Мишу. Малышу в начале зимы исполнится два года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тодоренко попала в список самых высокооплачиваемых блогеров по версии российского Forbes.
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