В первом браке Дмитрия Тарсова с Оксаной Пономаренко у футболиста родилась дочь Ангелина. Отношения супругов закончились разводом, после которого спортсмен часто задерживал выплаты алиментов и бывшей жене пришлось обратиться в суд. Их юридические разбирательства тянутся с 2012 года по сей день, Дмитрий пытается в суде оспорить размер выплат.

Звездный адвокат Сергей Жорин в интервью 5-tv.ru заявил, что футболист «Рубина» в попытках выиграть дело, постоянно меняет правозащитников, которые работают с попеременным успехом.

«Характерно, что Тарасов сменил уже несколько команд юристов. Это уже, если я не ошибаюсь, уже третья или четвертая команда», — заявил Сергей Жорин.

По словам адвоката, в этой ситуации даже прослеживается некая тенденция. Юристы футболиста после каждого процесса объявляют о победе, при этом выигрыш не устраивает сторону бывшей жены и процесс начинается заново. После этого Тарасов нанимает новых правозащитников, которые первым делом начинают обвинять предыдущих в непрофессионализме. Такая тенденция напомнила Сергею Жорину старую пословицу.

«Не мешайте юристам Дмитрия Тарасова работать, они сами развалят дело», — поиронизировал звездный адвокат.

Недавно команда правозащитников футболиста, казалось бы, нашла новый способ добиться уменьшения выплат. Нынешняя супруга Тарасова — Анастасия Костенко отсудила у него алименты на двоих общих детей. Хотя знаменитости при этом остаются в законном браке.

Instagram @tarasov23

Такой хитрый ход, по словам Жорина, так же был предпринят для уменьшения выплат первой жене Оксане. При этом звездный адвокат подчеркнул, что на сегодняшний день «никто никаких дел у Оксаны Пономаренко не выигрывал». Решение по выплатам на дочь Ангелину остается неизменны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье.