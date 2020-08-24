Дональд Трамп стал кандидатом в президенты США
Партия республиканцев официально выдвинула политика на второй срок.
Фото: EPA / TANNEN MAURY
Трамп официально стал кандидатом в президенты США на выборах, которые состоятся 3 ноября 2020 года.
Партия республиканцев выдвинула политика на второй срок. В ходе голосования-переклички партийного съезда он набрал более 1276 голосов, необходимых для выдвижения.
Также единогласным решением республиканской партии на пост вице-президента США был выдвинут Майк Пенс
Политологи оценивают первый президентский срока Дональда Трампа с переменным успехом. С одной стороны, Америка вернулась в сферу мирового внимания всех СМИ и в стране началась вторая американская индустриализация. С другой, однозначных внешнеполитических побед Америка при Трампе не одержала.
Внутри самой страны происходили громкие бунты и митинги. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джозефа Байдена выдвинули в качестве кандидата в президенты США от демократической партии.
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