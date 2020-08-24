Дональд Трамп стал кандидатом в президенты США

Трамп официально стал кандидатом в президенты США на выборах, которые состоятся 3 ноября 2020 года.

Партия республиканцев выдвинула политика на второй срок. В ходе голосования-переклички партийного съезда он набрал более 1276 голосов, необходимых для выдвижения.

Также единогласным решением республиканской партии на пост вице-президента США был выдвинут Майк Пенс

переменным успехом. Политологи оценивают первый президентский срока Дональда Трампа сС одной стороны, Америка вернулась в сферу мирового внимания всех СМИ и в стране началась вторая американская индустриализация. С другой, однозначных внешнеполитических побед Америка при Трампе не одержала.