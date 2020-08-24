Партия республиканцев официально выдвинула политика на второй срок.

Дональд Трамп стал кандидатом в президенты США

Фото: EPA / TANNEN MAURY

Трамп официально стал кандидатом в президенты США на выборах, которые состоятся 3 ноября 2020 года.

Партия республиканцев выдвинула политика на второй срок. В ходе голосования-переклички партийного съезда он набрал более 1276 голосов, необходимых для выдвижения.

Также единогласным решением республиканской партии на пост вице-президента США был выдвинут Майк Пенс

Политологи оценивают первый президентский срока Дональда Трампа с переменным успехом. С одной стороны, Америка вернулась в сферу мирового внимания всех СМИ и в стране началась вторая американская индустриализация. С другой, однозначных внешнеполитических побед Америка при Трампе не одержала.
 
Внутри самой страны происходили громкие бунты и митинги. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джозефа Байдена выдвинули в качестве кандидата в президенты США от демократической партии.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
74.42
0.32 87.90
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:13
Врачи из омской больницы готовы отдать немецкой клинике биоматериалы Навального
20:02
«Мир прекрасен!» — Елена Малышева стала бабушкой в третий раз
19:51
Яна Троянова раскрыла, почему семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась взять деньги
19:42
Видео: В Мурманске прооперировали трехлапого воробья с двумя сфинктерами
19:33
На «Авито» продают автограф Путина за два миллиона рублей
19:24
Объявился «внебрачный сын» Бари Алибасова

Сейчас читают

Лолита поддержала харассмент в отношении женщин после пятидесяти
Врачи клиники в Германии назвали интоксикацию причиной комы Навального
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок