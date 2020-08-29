В отношении матери, жестоко избившей сына в Казани, возбуждено уголовное дело
По словам женщины, она оттаскала ребенка за волосы, потому что тот спрятал в подъезде планшет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Frank Röder / CHROMORANGE, 5-tv.ru
Опубликованная в сети видеозапись, на которой запечатлено, как агрессивная мать ожесточенно лупит и таскает за волосы своего маленького сына, в Казани шокировала общественность. Вопиющий инцидент прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина.
«Люди возмущены, мы тоже возмущены, конечно», — заявила она.
Омбудсмен также отметила, что подобное поведение неприемлемо ни при каких обстоятельствах.
«Что бы ни произошло, что бы ни было причиной, с подобной агрессией воспитывать ребенка, конечно же нельзя. Безусловно, жестокое обращение с ребенком абсолютно недопустимо», — утверждает Удачина.
Психологи отмечают, что дети, подвергнувшиеся даже единичным случаям насилия, в будущем могут стать более уязвимыми. Если избиения происходят в семье систематически, вероятность формирования нервных и психических заболеваний возрастает в разы.
Омбудсмен подчеркнула, что даже свидетели насильственных действий могут попасть в группу риска.
«С точки зрения психологов, такие дети входят в очень серьезные группы риска, что повлияет на их восприятие мира, отношение к окружающим и окажет негативное влияние на их психически-нравственное развитие», — заключила Удачина.
Меры по защите ребенка будут предприняты после того, как установят все обстоятельства произошедшего, сообщила правозащитница.
В настоящее время удалось выяснить, что неадекватная женщина на видео — мать мальчика, жительница города Чистополь. Правоохранители и органы опеки устанавливают все обстоятельства дела, в том числе выясняют, в каких условиях растет дошкольник.
По словам матери, она сорвалась на ребенка из-за спрятанного в подъезде, где произошло избиение, планшета, сообщил 5-tv.ru старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
«Ход проверочных мероприятий находится на особом контроле прокуратуры», — отметил Галиев.
По факту произошедшего проводится проверка. В отношении женщины возбуждены административные дела по статьям «Нанесение побоев» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», а также уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следственные органы займутся уголовно-правовой оценкой поведения женщины.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео жестокого избиения ребенка в Казани.
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