В отношении матери, жестоко избившей сына в Казани, возбуждено уголовное дело

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Софья Зуева
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По словам женщины, она оттаскала ребенка за волосы, потому что тот спрятал в подъезде планшет.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Frank Röder / CHROMORANGE, 5-tv.ru

Опубликованная в сети видеозапись, на которой запечатлено, как агрессивная мать ожесточенно лупит и таскает за волосы своего маленького сына, в Казани шокировала общественность. Вопиющий инцидент прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина.

«Люди возмущены, мы тоже возмущены, конечно», — заявила она.

Омбудсмен также отметила, что подобное поведение неприемлемо ни при каких обстоятельствах.

«Что бы ни произошло, что бы ни было причиной, с подобной агрессией воспитывать ребенка, конечно же нельзя. Безусловно, жестокое обращение с ребенком абсолютно недопустимо», — утверждает Удачина.

Психологи отмечают, что дети, подвергнувшиеся даже единичным случаям насилия, в будущем могут стать более уязвимыми. Если избиения происходят в семье систематически, вероятность формирования нервных и психических заболеваний возрастает в разы.

Омбудсмен подчеркнула, что даже свидетели насильственных действий могут попасть в группу риска.

«С точки зрения психологов, такие дети входят в очень серьезные группы риска, что повлияет на их восприятие мира, отношение к окружающим и окажет негативное влияние на их психически-нравственное развитие», — заключила Удачина.

Меры по защите ребенка будут предприняты после того, как установят все обстоятельства произошедшего, сообщила правозащитница.

В настоящее время удалось выяснить, что неадекватная женщина на видео — мать мальчика, жительница города Чистополь. Правоохранители и органы опеки устанавливают все обстоятельства дела, в том числе выясняют, в каких условиях растет дошкольник.

По словам матери, она сорвалась на ребенка из-за спрятанного в подъезде, где произошло избиение, планшета, сообщил 5-tv.ru старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

«Ход проверочных мероприятий находится на особом контроле прокуратуры», — отметил Галиев.

По факту произошедшего проводится проверка. В отношении женщины возбуждены административные дела по статьям «Нанесение побоев» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», а также уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следственные органы займутся уголовно-правовой оценкой поведения женщины.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео жестокого избиения ребенка в Казани.

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