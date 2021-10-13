«Кто в доме хозяин?»: какие поступки женщин страшно пугают мужчин

|
Татьяна Меркер
Эксклюзив 1 439

Психолог подметила, что только мудрая девушка способна вдохновить спутника на победы.

Фото, видео: www.globallookpress / imagebroker/a.isenegger; 5-tv.ru

Принято считать, что женщина — хрупкое, нежное создание, о котором должен заботиться мужчина. Но иногда представительницы слабого пола перенимают повадки и поступки сильного, чем могут сильно оттолкнуть мужчину. Каких ошибок в отношениях с любимым человеком стоит избегать девушке, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала семейный психолог Ольга Романив.

Прежде всего специалист советует с умом подходить к распространяющейся тенденции феминизма. Она подчеркивает, что девушки не должны перенимать ведущую роль в отношениях, если это угнетает их кавалера. Напротив, спутница должна поддерживать своего, партнера и мягко наставлять наверный путь.

«Здоровье, карьерный рост, успех, деньги, настрой — это все напрямую связано с тем, какая рядом с мужчиной находится женщина», — отмечает Ольга Романив.

Для сохранения «мира» в семье женщине лучше не говорить супругу о его ошибках слишком грубо, не подкалывать и не унижать. Психолог советует правильно подбирать выражения в диалоге с мужчиной, если он совершил ошибку.

«Если женщина скажет ему в лоб „ты не прав“, то это очень сильно обидит мужчину. А если еще женщина скажет это при людях, то он возможно начнет против этой нее войну», — предостерегает специалист.

www.globallookpress / Christian Ohde

Это не значит, что женщина не должна иметь в союзе своего слова и полностью подчиняться мужчине.

«Зачем тогда такие отношения, когда нельзя быть искренней с мужчиной?» — задается вопросом Романив.

Многие спорные моменты в отношениях и жизни в целом легче может решить именно слабый пол, за счет своей уникальной интуиции, считает эксперт.

«Подать интуицию надо по-женски: легко, радостно, и чтобы мужчина чувствовал себя лидером в отношениях», — объяснила семейный психолог.

Кроме всего вышесказанного, по словам Ольги Романив, ни в коем случае нельзя забывать про настоящую женскую мудрость. Именно рядом с такими спутницами мужчины достигают внушительных вершин.

Ранее 5-tv.ru назвал четыре женских имени, под которыми рождаются настоящие красавицы.

+7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
71.88
0.24 83.09
0.16
Энергии придадут оптимизма: совет дня на среду 13 октября, по системе Бац...

Последние новости

11:08
В Екатеринбурге трое педофилов изнасиловали школьниц на вписке
10:52
В России начали разработку переносных ЗРК повышенной дальности
10:51
ТОП-5 лжетеорий и мифов, в которые многие до сих пор верят
10:43
Школьницу из Петербурга госпитализировали с разрывом органов после картинга
10:42
Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию
10:38
Валерий Леонтьев лечится от коронавируса в одной больнице с Александром Серовым

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Обратный отсчет: как дата рождения влияет на то, сколько нам осталось жить
Жорин об умершем бывшем официальном представителе СК: «Харизматичный человек»
Затишье перед прорывом: что принесет неделя с 11 по 17 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака