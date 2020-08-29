Счастливчики: Кто поймал букет и подвязку невесты на свадьбе сына Валерии?

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Софья Зуева
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Арсений Шульгин и Лиана Волкова связали себя узами брака. Торжество состоялось на берегу Живописной бухты в Москве.

Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Младший сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей избраннице Лиане Волковой. Сказочное торжество состоялось на берегу Живописной бухты в Москве. Мероприятие прошло действительно волшебно: невероятно красивые жених и невеста, гигантский торт, веселые конкурсы, теплые поздравления от звезд российского шоу-бизнеса и фееричная сценическая программа.  Видео со свадьбы жених опубликовал в Instagram.

На празднике не обошлось без традиционных обрядов. Так, Лиана Волкова кидала букет невесты, за которым охотились ее подружки, а Арсений Шульгин бросал подвязку невесты. Поймать один из атрибутов церемонии означало принять так называемую "свадебную эстафету".  

Подвязку поймал друг жениха — Данил Матухно. Арсений Шульгин поздравил приятеля, намекнув, что ждет приглашения на свадьбу. Тот, в свою очередь, признался, что и правда подумывает о росписи с возлюбленной, но точную дату пока назвать не готов.

А вот подружкам невесты повезло куда меньше. Букет никто не поймал, и тот упал на пол. Позже его подняла одна из участниц конкурса. Ее и посчитали победительницей. 

На свадьбу к Арсению Шульгину и Лиане Волковой пришли многие звезды шоу-бизнеса. Среди гостей были замечены Николай Басков, Яна Рудковская, семья Маликовых, Эмин Агаларов и многие другие. Мама Шульгина, Валерия, спела песню для первого танца новобрачных и не смогла скрыть слез радости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Валерии поборолся с женой за главенство в семье.

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