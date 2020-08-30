Видео: Представителю главы Чечни Эдильсултанову избрали меру пресечения
Адвокат предполагаемого преступника рассказал о результатах заседания по уголовному делу о крупном мошенничестве.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Решением суда в Ивановской области официальный представитель главы Чечни Иса Эдильсултанов отправлен под арест на срок два месяца. Об этом в субботу, 29 августа, сообщил адвокат подозреваемого.
27 августа Эдильсултанов, а также еще пять человек, включая его брата и племянника, были задержаны по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия, подозреваемые могли иметь прямое отношение к орудовавшей в Ивановской области организованной преступной группировке.
Отмечалось, что Иса Эдильсултанов пытался получить право на имущество находящейся на стадии банкротства строительной фирмы ООО «КСК». По предварительным данным, речь идет о хищении 40 миллионов рублей. Как считают правоохранители, госслужащий мог подделать документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов и представителей городской администрации.
«Вменяется им статья „Покушение на мошенничество“ — это часть 3 статьи 30 УК РФ и часть 4 статьи 159 УК РФ; и 303 УК РФ „Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности“», — заявил юрист.
Адвокат также пояснил, что в случае, если вина подозреваемых по уголовному делу будет доказана, им грозит до шести лет тюремного заключения.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры задержания представителя главы Чечни Исы Эдильсултанова.
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