Видео: Представителю главы Чечни Эдильсултанову избрали меру пресечения

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 64

Адвокат предполагаемого преступника рассказал о результатах заседания по уголовному делу о крупном мошенничестве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Решением суда в Ивановской области официальный представитель главы Чечни Иса Эдильсултанов отправлен под арест на срок два месяца. Об этом в субботу, 29 августа, сообщил адвокат подозреваемого.

27 августа Эдильсултанов, а также еще пять человек, включая его брата и племянника, были задержаны по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия, подозреваемые могли иметь прямое отношение к орудовавшей в Ивановской области организованной преступной группировке.

Отмечалось, что Иса Эдильсултанов пытался получить право на имущество находящейся на стадии банкротства строительной фирмы ООО «КСК». По предварительным данным, речь идет о хищении 40 миллионов рублей. Как считают правоохранители, госслужащий мог подделать документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов и представителей городской администрации.

«Вменяется им статья „Покушение на мошенничество“ — это часть 3 статьи 30 УК РФ и часть 4 статьи 159 УК РФ; и 303 УК РФ „Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности“», — заявил юрист.

Адвокат также пояснил, что в случае, если вина подозреваемых по уголовному делу будет доказана, им грозит до шести лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры задержания представителя главы Чечни Исы Эдильсултанова.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября

Последние новости

1:15
День Мирона или Вдовьи помочи: что можно и нельзя делать 30 августа
1:03
В Москве предложили увековечить память актера Владимира Андреева
0:52
«Деньги или жизнь»: в Москве мужчина напал на аптекаря с ножом
0:48
Лидер Little Big призвал фанатов доказать миру, что он «самый сексуальный человек» на планете
0:09
Видео: Представителю главы Чечни Эдильсултанову избрали меру пресечения
23:57
Звезда «Дома-2» Степан Меньшиков показал фото с новорожденной малышкой

Сейчас читают

«Ждем-с врачей»: Дмитрий Певцов вышел на связь после госпитализации
«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок