Видео: Представителю главы Чечни Эдильсултанову избрали меру пресечения

Решением суда в Ивановской области официальный представитель главы Чечни Иса Эдильсултанов отправлен под арест на срок два месяца. Об этом в субботу, 29 августа, сообщил адвокат подозреваемого.

27 августа Эдильсултанов, а также еще пять человек, включая его брата и племянника, были задержаны по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия, подозреваемые могли иметь прямое отношение к орудовавшей в Ивановской области организованной преступной группировке.

Отмечалось, что Иса Эдильсултанов пытался получить право на имущество находящейся на стадии банкротства строительной фирмы ООО «КСК». По предварительным данным, речь идет о хищении 40 миллионов рублей. Как считают правоохранители, госслужащий мог подделать документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов и представителей городской администрации.

«Вменяется им статья „Покушение на мошенничество“ — это часть 3 статьи 30 УК РФ и часть 4 статьи 159 УК РФ; и 303 УК РФ „Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности“», — заявил юрист.

Адвокат также пояснил, что в случае, если вина подозреваемых по уголовному делу будет доказана, им грозит до шести лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры задержания представителя главы Чечни Исы Эдильсултанова.