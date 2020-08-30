Дмитрий Дибров раскрыл размер своей пенсии

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Алина Потёмкина
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Телеведущий признался, что вышел на заслуженный отдых буквально на этой неделе.

Дмитрий Дибров раскрыл размер своей пенсии

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл размер своей пенсии. Сокровенную цифру он назвал в эфире передачи Леры Кудрявцевой.

По словам ведущего, он получает 33 тысячи рублей. Такую сумму он считает справедливой, так как трудился без устали всю жизнь.

«Я стал пенсионером на этой неделе. 33 тысячи рублей. Ведь у меня же трудовая книжка без единого перерыва в стаже!» — похвастался Дибров.

Дмитрию Диброву 60 лет. Он работает в журналистике с 1981 года — с момента окончания профильного вуза. Он трудился в газетах, информационных агентствах, а потом и на телевидении. С 2008 года ведет программу «Кто хочет стать миллионером?». Также на счету Диброва такие популярные у зрителей передачи как «Антропология», «Аутодафе», «О, счастливчик!», «Взгляд», «Жестокие игры».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена Диброва предстала перед фанатами в образе роковой красотки.

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