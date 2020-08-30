Путин назвал угольную промышленность гарантом стабильности регионов

Президент РФ Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Телеграмма с праздничной речью главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что угольная промышленность играет ведущую роль в экономике России и обеспечивает стабильность для регионов страны. Также он обратил внимание на то, как рабочие чтут традиции своих предшественников и сохраняют их на благо развития своего нелегкого дела.

«Сегодня угольная отрасль динамично развивается, вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую, бесперебойную работу промышленных предприятий, является гарантом экономической и социальной стабильности российских регионов», — подчеркнул Путин.

День шахтера традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. Этот праздник был учрежден еще в советские годы указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на сколько лет России хватит запасов сырья в шахтах.