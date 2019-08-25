В День шахтера на Урале рассказали, на сколько лет хватит запасов сырья в шахтах

Уральской руды хватит для работы горнодобывающей отрасли еще на 100 лет. Об этом сообщил министр промышленности региона Сергей Пересторонин. Слова чиновника прозвучали в воскресенье, 25 августа, на пресс-конференции, приуроченной к празднованию Дня шахтера.

«С уверенностью смотрим в завтрашний день. Наша горнодобывающая промышленность чувствует себя уверенно», — цитирует Пересторонина издание Uralweb.ru.

Чиновник рассказал, что за первое полугодие 2019 года отрасль произвела продукции на сумму, превышающую 1,2 триллиона рублей. Запасы сырья на Урале при этом остаются богатыми — железной руды хватит еще на 100 лет, золотой — на 15-20 лет, запаса боксита хватит на 20-30 лет работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин призвал усилить меры безопасности на шахтах.