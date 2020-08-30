Скончался один из создателей и многолетний худрук «Смешариков»

Один из создателей и художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

«Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии «Пилот» и одного из создателей сериала «Смешарики“», — сказал Капков.

Соболезнования в связи с кончиной Прохорова выразил российский мультипликатор Константин Бронзит. Двукратный номинант на премию «Оскар» с горечью сообщил, что Прохоров был для него главным учителем.

«Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель», — написал он в Facebook.

Анатолий Прохоров родился 17 июля 1948 года. Он был одним из создателей анимационной студии «Пилот». Она стала первой негосударственной студией в СССР. Также Прохоров причастен к созданию студии компьютерной анимации «Петербург». Ее наиболее известное произведение — мультсериал «Смешарики». Прохоров был художественным руководителем этого проекта с 2003 года.

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