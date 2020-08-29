Стало известно, где и когда похоронят народного артиста СССР Владимира Андреева

Актера театра и кино, театрального режиссера, сценариста и педагога Владимира Андреева похоронят в Москве на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на члена семьи актера. Церемония со звездой советского кинематографа состоится в Театре Ермоловой 2 сентября.

Народный артист СССР скончался 29 августа. По предварительным данным, он перенес микроинсульт. Андреев страдал от ишемической болезни сердца. 27 августа известный преподаватель актерского мастерства отметил девяностолетие.

Владимир Андреев — заслуженный деятель культуры, обладатель большого количества наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» I, III и IV степени. С 1991 года был художественным руководителем в театре имени Ермоловой. Кроме того, долгое время преподавал в ГИТИСе. Зрителям он наиболее известен по ролям в таких фильмах как «Сказка о царе Салтане», «Ультиматум», «Джамайка», «Ночной патруль» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти Владимира Андреева.