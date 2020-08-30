В Минске проходят задержания протестующих

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Алиса Маркова
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К площади Независимости в центре белорусской столицы стягивают автозаки и автобусы.

Фото, видео: BelaPAN via Reuters, 5-tv.ru

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников незаконной протестной акции в Минске. К площади Независимости в центре белорусской столицы стягивают автозаки и автобусы. Об этом информирует корреспондент МИЦ «Известий».

Силовики уже отгородили заборами площадь Независимости. Кроме того ограждения были установлены у стелы «Минск — город-герой». Часть парка была окружена колючей проволокой. 30 августа оппозиция в соседнем государстве собирается провести масштабную акцию протеста.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК, победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов, второй стала оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

В первые дни протесты сопровождались беспорядками и жесткими потасовками с правоохранителями. В частности силовики применяли против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По информации МВД, были задержаны порядка семи тысяч человек, сотни пострадали, в том числе представители правоохранительных органов, кроме того погибли четыре человека.

В воскресенье, 23 августа, в оппозиционных акциях протеста в Минске приняли участие около ста тысяч человек, митинги также проходили в других городах страны.

29 августа в Минске прошел женский марш, в котором приняли участие порядка 10 тысяч женщин. МВД Белоруссии сообщало, что в республике за минувшие сутки были задержаны 29 человек за участие в несанкционированных митингах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лукашенко назвал условие для переговоров с оппозицией. Белорусский лидер предложил всем жаждущим перемен «плясать» от Конституции.

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