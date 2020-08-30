Родные актера Александра Числова хотят перезахоронить его тело

Актер Александр Числов, известный зрителям по фильмам «Человек из будущего» и «Сто дней до приказа», ушел из жизни в августе 2019 года на 55-м году жизни. Артиста похоронили на кладбище в городе Юхнов, где проживает его мама. Недавно стало известно, что родные актера хотят перезахоронить его тело на кладбище в Балашихе (Московская область), но пока дело осложняется бумажной волокитой.

«Он до сих пор похоронен в Юхнове. Племяннице Саши — Светлане — пока не хватает документов, чтобы перезахоронить его на Николо-Архангельском кладбище», — рассказал Starhit.ru близкий друг и коллега Числова Денис Сердюков.

После смерти Числова ходило много слухов, что стало причиной столь неожиданного ухода актера эпизодов. Предполагали, что он умер от осложнений, вызванных пневмонией и алкогольной зависимостью. Однако, как заявил друг Числова режиссер Хусейн Эркенов, настоящей причиной смерти мужчины стал СПИД.

Свою квартиру в Алтуфьево актер переписал племяннице Светлане, на которую подала в суд пожилая мать Числова. Женщина пыталась отсудить жилплощадь у внучки, чтобы передать ее брату. Однако, по словам Сердюкова, буквально на днях суд решил дело о квартире в пользу Светланы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 73-м году жизни скончался один из создателей «Смешариков» Анатолий Прохоров.