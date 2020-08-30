Врачи назвали главного врага рака

Помочь побороть рак и не допустить его развития сможет ранняя диагностика заболевания. Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Самый действенный способ победить болезнь — это выявить ее на ранней стадии. Поэтому россиянам, заботящимся о своем здоровье, в обязательном порядке необходимо проводить регулярное обследование организма. Оперативному прохождению осмотров и диспансеризации помешала пандемия, но вскоре ситуация изменится, считает врач.

«Конечно, к сожалению, из-за коронавируса мы откатились со скрининговыми программами, нужно набраться терпения, дождаться вакцинирования. Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу», — сообщил специалист.

Заболевание раком при раннем обнаружении в большинстве случаев можно вылечить без тяжелых последствий для организма.

«При маленьких локализациях, при раннем выявлении опухоли излечиваемость достигает 97%», — воодушевил слушатель радиостанции Каприн.

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