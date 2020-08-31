Мужчину с четырьмя детьми спасли с горящего катера на Волге

На Волге в районе полуострова Локомотив неподалеку от Казани 30 августа произошел пожар на катере «Восток-2». На судне в тот момент находились четверо несовершеннолетних детей в сопровождении взрослого мужчины.

По сообщениям представителей МЧС России, возгорание на катере было замечено сотрудниками пожарно-спасательного корабля во время дежурства. Им удалось быстро эвакуировать пассажиров и оперативно погасить пламя.

От огня пострадали только двое из четверых детей — мальчики 2007 и 2016 годов рождения. Ожоги у обоих были незначительны и госпитализация не понадобилась. Остальные дети и мужчина травм не получили.

Обстоятельства случившегося выясняются. Предварительной причиной возгорания является техническая неисправность узлов и механизмов судна. Непосредственно перед пожаром владелец катера слышал хлопок из моторного отсека, где и обнаружил огонь.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Петербурге из-за едва не случившегося пожара удалось спасти от голода двоих детей.