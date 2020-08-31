Кто такой задержанный в США за атаку на Tesla петербуржец Егор Крючков

Российские дипломаты окажут всю необходимую помощь Егору Крючкову, которого обвиняют в подготовке хакерской атаки на компанию Tesla.

Глава автогиганта Илон Маск уже подтвердил, что россиянин пытался подкупить сотрудника одного из заводов, чтобы внедрить в систему шпионскую программу. Однако позже выяснилось, что задержанный даже не является программистом.

Как экономист из Петербурга стал подозреваемым в громком киберпреступлении разбирался Алексей Полторанин.

Как тебе такое, Илон Маск? На новость о неудачной хакерской атаке на офис Tesla, которую якобы готовил россиянин, известный изобретатель отреагировал молниеносно. В крупном киберпреступлении ФБР подозревает жителя Петербурга Егора Крючкова. В Америке его уже задержали, а окружной суд в штате Невада отправил за решетку на время следствия.

Это 27-летний россиянин Егор Крючков, который судя по всему пытался нанять сотрудника в Гигафабрике, чтобы внедрить вредоносное программное обеспечение в программную систему компании. И они бы использовали эту вредоносную программу, во-первых, для извлечения данных из Tesla, а затем, по сути, пытались бы шантажировать Tesla.

О кибератаке сообщило министерство юстиции США. Вот постановление окружного суда — в Америку Крючков прилетел якобы на отдых в конце июля, там встретился со своим приятелем — работником завода по производству аккумуляторов компании Tesla. Ходил с ним по барам, путешествовал на популярное озеро Тахо. Попадать в объектив фотоаппарата не любил. Почему стало ясно, когда Крючков назвал товарищу истинную причину поездки и предложил ему гонорар за участие.

«Крючков сказал, что группа заплатит 500 000 долларов, чтобы внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть своего работодателя».

Гонорар приятелю возрос вдвое.

Чтобы данные не утекли компания Илона Маска должна была заплатить четыре миллиона долларов. За каждой встречей Крючкова с приятелем следили сотрудники ФБР. Задуманное осуществить не удалось. Крючкова задержали, когда он пытался покинуть Америку.

«Это в любом случае ошибка. Потому что невозможно, чтобы человек, которого я знаю… Это обычный парень с района и миллион долларов для него неподъемная сумма», — рассказывает друг Крючкова Артем Алкаев.

В виновность Егора Крючкова не верят его друзья. Какой из него хакер? В 2014-м он работал спасателем в Америке, в Петербурге трудился в сувенирном магазине.

По образованию Крючков не был программистом. Его профиль — экономика. Он учился здесь в Политехническом университете три года. Закончил магистратуру института промышленного менеджмента экономики и торговли. Успешно защитил диссертацию по теме развития топливно-энергетического комплекса на Сахалине. Обычный студент. Ничем особым не выделялся — говорят в ВУЗе.

«Это экономическая подготовка, никаких специализированных дисциплин или там программ связанных с IT связано не было. Может сам занимался?» — говорит директор института промышленного менеджмента экономики и торговли Владимир Щепинин.

В Петербурге у Крючкова из родных — бабушка, тетя и сестра. Сейчас они пытаются узнать все о судьбе Егора. Российские дипломаты уже пообещали правовую помощь петербуржцу.