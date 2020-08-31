В центре Екатеринбурга загорелся хлебозавод. Персонал эвакуирован
Предварительно, внутри двухэтажного здания горит кабель. Сохраняется угроза стремительного распространения огня.
Фото: ВКонтакте @incekb
Здание хлебозавода СМАК ранним утром загорелось в центре Екатеринбурга. Как сообщает региональный МЧС, пожар возник в одном из цехов около девяти утра.
Предварительно, горит кабель внутри двухэтажного здания. Есть угроза перехода на кровлю. Сотрудники предприятия эвакуированы.
Информации о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы.
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