В центре Екатеринбурга загорелся хлебозавод. Персонал эвакуирован

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Светлана Шевченко
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Предварительно, внутри двухэтажного здания горит кабель. Сохраняется угроза стремительного распространения огня.

В центре Екатеринбурга загорелся хлебозавод. Персонал эвакуирован

Фото: ВКонтакте @incekb

Здание хлебозавода СМАК ранним утром загорелось в центре Екатеринбурга. Как сообщает региональный МЧС, пожар возник в одном из цехов около девяти утра.

Предварительно, горит кабель внутри двухэтажного здания. Есть угроза перехода на кровлю. Сотрудники предприятия эвакуированы.

Информации о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы.

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