В центре Екатеринбурга загорелся хлебозавод. Персонал эвакуирован

Здание хлебозавода СМАК ранним утром загорелось в центре Екатеринбурга. Как сообщает региональный МЧС, пожар возник в одном из цехов около девяти утра.

Предварительно, горит кабель внутри двухэтажного здания. Есть угроза перехода на кровлю. Сотрудники предприятия эвакуированы.

Информации о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы.