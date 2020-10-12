«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?

Виктория Андреева
93 516

В сети появилась информация о бывшем возлюбленном новоиспеченной супруги Арсения Шульгина.

Фото, видео: Instagram @lianavolkovaa

В пятницу, 28 августа, состоялось одно из главных светских мероприятий 2020 года — свадьба младшего сына певицы Валерии — Арсения Шульгина. Избранницей молодого человека стала 21-летняя блогер и модель Лиана Волкова.

Как и следовало того ожидать, не все поклонники звездной семьи «одобрили» выбор Арсения. Так, многим показалось странным, что сладкая парочка сыграла свадьбу всего через год после знакомства. Именно поэтому Лиану подозревают в беременности. А кто-то и вовсе считает, что таким образом девушка могла проложить себе путь в «большое будущее». Тем более, что и прошлый ее кавалер был отнюдь не простым работягой.

Instagram @lianavolkovaa

По информации Woman Journal, экс-бойфренд Волковой — сын действующего мэра Владивостока, гонщик Артур Гуменюк. Как выяснилось, до недавнего времени Лиана проживала в Благовещенске, где и познакомилась с юношей. Их отношения были очень серьезными: парень не только красиво ухаживал за любимой, но даже открыл для нее шоурум. В общем, делал все, чтобы красавица чувствовала себя счастливой.

Несмотря на старания Артура, бизнес девушки вскоре прогорел: Лиана отказывалась платить несовершеннолетним моделям за съемки в рекламе ее бутика, в связи с чем неоднократно имела проблемы с законом.

Instagram @arturgumenyuk

«Очень странная девица…»

«М-да… Как еще женить на себе Шульгина, если не по залету?»

«Не получилось с сыном мэра, здесь решила попытать счастье!»

«Кажется мне, неспроста она в этой семейке появилась!» — продолжают обсуждать Лиану пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с грандиозной свадьбы младшего сына певицы Валерии.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:22
Какая ты королевская особа по знаку зодиака
5:20
Локомотив сошел с рельсов в Амурской области
5:07
«Как прекрасно в тишине»: Жена Петросяна рассказала о хлопотах при воспитании малыша
4:53
Как спустя 16 лет выглядят участники «золотого» состава «Дома-2»
4:44
«Какая показуха!» — Рудковская похвасталась новой сумкой за 355 тысяч рублей
4:15
Видео: протестующие разожгли костер на перекрестке в Минске

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
Игорь Крутой впервые объяснил свои отношения с Димашем Кудайбергеном
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок