Четверо дерзких грабителей отобрали гитару у экс-участника «Дома-2»

Скандально известный бывший участник проекта «Дом-2» Габриэль Диас Альварес пострадал от рук злоумышленников.

По информации 5-tv.ru, в Москве, в ночь с 29 на 30 августа шоумена ограбили четверо неизвестных. Нарушители правопорядка отобрали у потерпевшего гитару стоимостью 20 тысяч рублей и скрылись. Со слов Диас Альвареса, инцидент произошел на аллее третьей Фрунзенской улице, возле дома номер девять.

Экс-участник телестройки дожидался правоохранителей в кафе «Кофемания» на Комсомольском проспекте. Четверых злоумышленников задержали по горячим следам, музыкальный инструмент изъяли.

Отмечалось, что Габриэль Диас Альварес полностью опознал подозреваемых в грабеже. Их личности устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка с целью установления всех обстоятельств инцидента.

Чуть более года назад шоумен уже становился участником грандиозного скандала с той самой гитарой. Однако сам являлся нападавшим: в ходе ссоры с собственной матерью Ириной Николаевной Габриэль Диас Альварес разбил о нее музыкальный инструмент. Медики выявили у женщины перелом руки.

Несмотря поведение сына, обращаться в полицию Ирина Николаевна не стала, а в телефонной беседе с правоохранителями пообещала когда-нибудь прояснить ситуацию. Как выяснилось позже — Гарбиэль давно состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Свой поступок молодой человек оправдывал тем, что ему надоело, что мама постоянно упрекает его в несостоятельности. Он же считает, что является телезвездой, и работать «где попало» не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения мужчиной.