Музыкальный фестиваль «Сочи. Сириус» прошел в формате оpen air — видео
Народный артист РФ Сергей Ролдугин выступил на уникальном концерте на побережье Черного моря.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Уникальный концерт состоялся на побережье Черного моря — впервые в формате оpen air прошел фестиваль классической музыки «Сочи. Сириус». После долгого карантина это первое событие такого масштаба. На сцене — настоящие виртуозы Сергей Ролдугин и Павел Милюков. Артистам предстояло работать в сложнейших условиях, ведь классика, в первую очередь — это камерная музыка.
Но в завершении концерта зрительный зал под открытым небом взорвался аплодисментами. Николай Иванов тоже приобщился к искусству на свежем воздухе.
Сочи. Пляж. Море. Температура воздуха +28. Воды — примерно такая же. А в трехстах метрах от пляжа — настоящий зал под открытым небом. По сути, это первый концерт классической музыки такого масштаба после долгого карантина. Формат оpen air выбран неслучайно. Все ради безопасности зрителей и самих музыкантов».
Для Сергея Ролдугина и Павла Милюкова — это особенно волнительный момент. Концерты под открытым небом — серьезный вызов. Классическая музыка требует камерных пространств. Здесь — звук другой. А упрямый бриз норовит перевернуть нотные листы.
Но и это не все. Солисты играют на инструментах работы бесподобного Страдивари.
Как инструменты XVIII века поведут себя во влажных сочинских субтропиках? Павел даже прицепил медицинскую маску к скрипке, чтобы не травмировать инструмент.
«Я рад, что она побывает на юге. А то обычно в холоде», — сказал Павел Милюков, солист Санкт-Петербургского Дома музыки, лауреат XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
Музыканты улыбаются. Настроение — под стать окружающей природе, которая упивается последними летними днями, будоражит запахами экзотических цветов. Солисты так долго ждали этого концерта — из-за коронавируса фестиваль «Сочи. Сириус» переносили несколько раз.
«Культурная жизнь во всем мире остановилась полностью. Очень важно дать знак публике, гостям Сочи, туристам, что живая музыка живет. И она здесь!» — Ханс-Йоахим Фрай, художественный руководитель образовательного фонда «Талант и Успех».
И публика этот призыв услышала! Двойной концерт Брамса — сложнейшее классическое произведение. И от зрителя требуется соучастие.
Солируют виолончель и скрипка. Брамс дал им равные права. От солистов требуется абсолютная сыгранность.
Брамс сочинил концерт для своих друзей. Это диалог виртуозов. Разговор на равных. От них требуется не только мастерство, но и умение слышать друг друга.
Зал встает. Для любого артиста — это как индикатор: зритель на одной волне с музыкантами.
«Не просто ноты правильно сыграть. А вопрос-ответ. Конфликт. Когда ты изучаешь концерт — это приходит само собой. Все построено на человеческих эмоциях», — говорит Сергей Ролдугин, народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки.
Концертов все последние месяцы не было, но петербургский дом музыки продолжал работу — мастер-классы проводили онлайн. Только что завершилась летняя академия в Крыму. А совсем скоро стартует проект «Река талантов».
«Я все время интересуюсь, как лучше играть на инструменте. Пересмотр в спокойной атмосфере изоляции — это очень полезное время», — рассказывает Сергей Ролдугин, народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки.
Кстати, практика оpen air в Сириусе будет, скорее всего, продолжена.
«Мы ввели новую форму работы в Олимпийском парке, и теперь этот парк может называться смело парком искусства. Мы уже начали строить зал на 1000 мест. Думаю, эта сцена превратиться в постоянную», — считает Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и Успех»
Самое главное — музыка вернулась. Живые концерты. Настоящие эмоции и чувства, по которым мы все так скучали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что смена Летней Академии Санкт-Петербургского Дома музыки открылась в Ялте.
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