Суд отозвал иск телеведущей Ушаковой к Кокорину и Мамаеву
Савеловский суд Москвы прекратил производство по иску о порче автомобиля ведущей Первого канала во время потасовки футболистов в 2018 году.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Савеловский суд Москвы прекратил производство по иску о порче автомобиля, который подала телеведущая Ольга Ушакова в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом заявила судья Анастасия Миронова, рассматривающая дело.
«Прекратить производство по иску в виду полного погашения суммы иска одним из ответчиков», — объявила Миронова.
О прекращении судебного производства ходатайствовала сама Ольга Ушакова, так как необходимая сумма была выплачена ей Мамаевым. Фигурантами дела числились четыре человека, помимо Кокорина и Мамаева, иск был направлен и в отношении младшего брата спортсмена — Кирилла Кокорина и их друга Александр Протасовицкого. В качестве компенсации журналистка требовала 300 тысяч рублей. В итоге Мамаев в мае выплатил Ушаковой 321 тысячу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему младший брат Кокорина вновь оказался в суде.
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