Суд отозвал иск телеведущей Ушаковой к Кокорину и Мамаеву

Савеловский суд Москвы прекратил производство по иску о порче автомобиля, который подала телеведущая Ольга Ушакова в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом заявила судья Анастасия Миронова, рассматривающая дело.

«Прекратить производство по иску в виду полного погашения суммы иска одним из ответчиков», — объявила Миронова.

О прекращении судебного производства ходатайствовала сама Ольга Ушакова, так как необходимая сумма была выплачена ей Мамаевым. Фигурантами дела числились четыре человека, помимо Кокорина и Мамаева, иск был направлен и в отношении младшего брата спортсмена — Кирилла Кокорина и их друга Александр Протасовицкого. В качестве компенсации журналистка требовала 300 тысяч рублей. В итоге Мамаев в мае выплатил Ушаковой 321 тысячу.

В октябре 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, брат футболиста Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о драках в Москве.

8 мая прошлого года суд приговорил их к тюремным срокам за хулиганство и нанесение побоев главе Минпромторга Денису Паку, гендиректору НАМИ Сергею Гайсину и водителю телеведущей Виталию Соловчуку. Братья Кокорины получили по полтора года колонии, а Мамаев и Протасовицкий — один год и пять месяцев.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, Кириллу Кокорину и Протасовицкому — все они были оправданы по статье «Хулиганство». Приговор Александру Кокорину был оставлен без изменений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему младший брат Кокорина вновь оказался в суде.