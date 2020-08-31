Айза предложила Гуфу закатить вечеринку в честь их новых возлюбленных

О личной жизни рэпера Гуфа ходят легенды. Но в последнее время музыкант остепенился, и вот уже год счастливо живет со своей подругой Юлией Королевой. Накануне пара отметила год совместных отношений, об этом рэпер сообщил в Instagram.

О памятной дате исполнитель сообщил в необычной форме.

«Уже год меня терпит», — подписал Гуф фото с возлюбленной.

Instagram @therealguf

На снимке музыкант нежно обнимает Юлию со спины и целует в щеку. Пользователи, несмотря на иронию музыканта, все равно поздравили счастливую пару с годовщиной и пожелали всего наилучшего. В комментариях отметилась и бывшая жена Гуфа — Айза Анохина.

«Будем совместную вечеринку в честь годовщины делать? Я с Олежей и ты с Юлей», — написала телеведущая.

Однако экс-супруг не стал комментировать это предложение. Айза Анохина развелась с Алексеем Долматовым, таково настоящее имя музыканта, в 2014 году. Но уже в 2015 вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, с которым также расторгла официальные отношения. Сейчас рэп-исполнительница встречается с музыкантом Олегом Майами.

Что же касается Юлии Королевой, то о ней известно немного. Девушка родом из Красноярска, владеет салоном красоты и собственным брендом одежды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гуфа подняли на смех из-за комментария под фото бывшей жены.