Айза предложила Гуфу закатить вечеринку в честь их новых возлюбленных
С Юлией Королевой рэпер начал встречаться после разрыва с моделью Лесей.
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Фото, видео: Instagram @therealguf
О личной жизни рэпера Гуфа ходят легенды. Но в последнее время музыкант остепенился, и вот уже год счастливо живет со своей подругой Юлией Королевой. Накануне пара отметила год совместных отношений, об этом рэпер сообщил в Instagram.
О памятной дате исполнитель сообщил в необычной форме.
«Уже год меня терпит», — подписал Гуф фото с возлюбленной.
На снимке музыкант нежно обнимает Юлию со спины и целует в щеку. Пользователи, несмотря на иронию музыканта, все равно поздравили счастливую пару с годовщиной и пожелали всего наилучшего. В комментариях отметилась и бывшая жена Гуфа — Айза Анохина.
«Будем совместную вечеринку в честь годовщины делать? Я с Олежей и ты с Юлей», — написала телеведущая.
Однако экс-супруг не стал комментировать это предложение. Айза Анохина развелась с Алексеем Долматовым, таково настоящее имя музыканта, в 2014 году. Но уже в 2015 вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, с которым также расторгла официальные отношения. Сейчас рэп-исполнительница встречается с музыкантом Олегом Майами.
Что же касается Юлии Королевой, то о ней известно немного. Девушка родом из Красноярска, владеет салоном красоты и собственным брендом одежды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гуфа подняли на смех из-за комментария под фото бывшей жены.
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