ФСБ задержала «финансистов» ИГИЛ* в пяти регионах России

Сотрудники ФСБ провели масштабную спецоперацию сразу в нескольких регионах страны. Задержаны так называемые «финансисты» запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. По данным следствия, они отправляли деньги боевикам из Москвы, Дагестана, Югры и Красноярского края. Во время обысков изъята компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты и бухгалтерские записи.

«В настоящее время следователями устанавливаются роль и конкретные действия совершенные подозреваемыми, проверяется их причастность к иным преступлениям, принимаются меры для установления других их соучастников», — сообщила руководитель Управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, задержанные перечислили террористам больше полумиллиона рублей. Точную сумму установят в ходе расследования уголовного дела.

* — запрещенная в России террористическая организация.