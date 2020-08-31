ФСБ задержала «финансистов» ИГИЛ* в пяти регионах России

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По данным следствия, они перечислили более полумиллиона рублей террористам из Москвы, Дагестана, Югры и Красноярского края.

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Сотрудники ФСБ провели масштабную спецоперацию сразу в нескольких регионах страны. Задержаны так называемые «финансисты» запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. По данным следствия, они отправляли деньги боевикам из Москвы, Дагестана, Югры и Красноярского края. Во время обысков изъята компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты и бухгалтерские записи.

«В настоящее время следователями устанавливаются роль и конкретные действия совершенные подозреваемыми, проверяется их причастность к иным преступлениям, принимаются меры для установления других их соучастников», — сообщила руководитель Управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, задержанные перечислили террористам больше полумиллиона рублей. Точную сумму установят в ходе расследования уголовного дела.

* — запрещенная в России террористическая организация.

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