ВЦИОМ: На подготовку детей к школе родители потратили около 35 тысяч рублей
Результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, показали, что в 2020 году родители совершали меньше покупок, однако потратили больше денег.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoppe; 5-tv.ru
На подготовку детей к школе в этом году родители потратили в среднем 35 тысяч рублей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. При том, покупали меньше, но вышло дороже.
Самой крупной статьей расходов стала школьная форма, сменная и спортивная обувь. В среднем они обошлись в 15 с половиной тысяч рублей, что на две тысячи больше, чем в прошлом году.
Порядка четырех тысяч стоит школьный портфель. Чуть дороже — 4200 — родители потратили на учебники. Это на тысячу больше прошлогодних показателей.
Вдвое увеличились взносы на школьные нужды — с 1800 до почти 3900 рублей.
На канцелярские товары ушло чуть более двух с половиной тысяч.
На цветы и подарки учителям в этом году родители решили выделить на 500 рублей больше — 1650 рублей.
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