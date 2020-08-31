ВЦИОМ: На подготовку детей к школе родители потратили около 35 тысяч рублей

На подготовку детей к школе в этом году родители потратили в среднем 35 тысяч рублей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. При том, покупали меньше, но вышло дороже.

Самой крупной статьей расходов стала школьная форма, сменная и спортивная обувь. В среднем они обошлись в 15 с половиной тысяч рублей, что на две тысячи больше, чем в прошлом году.

Порядка четырех тысяч стоит школьный портфель. Чуть дороже — 4200 — родители потратили на учебники. Это на тысячу больше прошлогодних показателей.

Вдвое увеличились взносы на школьные нужды — с 1800 до почти 3900 рублей.

На канцелярские товары ушло чуть более двух с половиной тысяч.

На цветы и подарки учителям в этом году родители решили выделить на 500 рублей больше — 1650 рублей.