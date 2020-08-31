Завершено расследование незаконного вывода из РФ более 500 миллиардов рублей

Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела о незаконном выводе из страны более 500 миллиардов рублей. Как сообщила официальный представитель ведомства, Ирина Волк под следствием оказались восемь членов международного преступного сообщества, которые обвиняются в незаконных валютных операциях.

«В ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка „BC Moldindconbank S.A.“ Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы, депутатом VIII созыва парламента этой страны Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов», — рассказала она.

По данным следователей, для реализации схемы были привлечены также молдавский гражданин Ренато Усатый и владельцы нескольких российских банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин, а также несколько сотрудников банков и юристы, которые с помощью фиктивных документов обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов евро и американских долларов на банковские счета «BC Moldindconbank S.A.».

В настоящее время предполагаемые организаторы преступной деятельности Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый заочно арестованы российским судом и объявлены в международный розыск. Остальным фигурантам дела предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. Все они заключены под стражу.

Ирина Волк также отметила, что четверо из обвиняемых полностью признали вину и дали развернутые показания о деятельности, руководителях и участниках преступного сообщества. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

«Расследование обстоятельств противоправной деятельности международного преступного сообщества продолжается», — подчеркнула официальный представитель МВД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидер Демократической партии Молдовы и бывший депутат молдавского парламента Владимир Плахотнюк бежал из страны после проигрыша в противостоянии президенту Молдавии Игорю Додону.