Завершено расследование незаконного вывода из РФ более 500 миллиардов рублей
Как сообщили в МВД РФ, члены международного преступного сообщества с помощью фиктивных документов переводили деньги на счета одного из молдавских банков.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress / Fotostand / K. Schmitt; МВД РФ
Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела о незаконном выводе из страны более 500 миллиардов рублей. Как сообщила официальный представитель ведомства, Ирина Волк под следствием оказались восемь членов международного преступного сообщества, которые обвиняются в незаконных валютных операциях.
«В ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка „BC Moldindconbank S.A.“ Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы, депутатом VIII созыва парламента этой страны Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов», — рассказала она.
По данным следователей, для реализации схемы были привлечены также молдавский гражданин Ренато Усатый и владельцы нескольких российских банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин, а также несколько сотрудников банков и юристы, которые с помощью фиктивных документов обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов евро и американских долларов на банковские счета «BC Moldindconbank S.A.».
В настоящее время предполагаемые организаторы преступной деятельности Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый заочно арестованы российским судом и объявлены в международный розыск. Остальным фигурантам дела предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. Все они заключены под стражу.
Ирина Волк также отметила, что четверо из обвиняемых полностью признали вину и дали развернутые показания о деятельности, руководителях и участниках преступного сообщества. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.
«Расследование обстоятельств противоправной деятельности международного преступного сообщества продолжается», — подчеркнула официальный представитель МВД РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидер Демократической партии Молдовы и бывший депутат молдавского парламента Владимир Плахотнюк бежал из страны после проигрыша в противостоянии президенту Молдавии Игорю Додону.
Читайте также
45%
-0.84 87.83
-0.91
Нашли ошибку?