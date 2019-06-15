Лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк бежал из страны

После того, как 14 июня отправленное в отставку президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось снять с себя полномочия, начался массовый отъезд проигравших политиков из страны.

Как пишет пишет Интерфакс со ссылкой на национальные СМИ, из столичного аэропорта вылетели три частных борта. Согласно данным сервиса flightradar24, они разлетелись по трем направлением — Москва, Одесса и Лондон.

В числе первых Молдавию покинул лидер оппозиционной Демократической партии Молдавии известный бизнесмен Владимир Плахотнюк.

«Отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье», — цитирует пресс-службу Демпартии РЕН ТВ.

По одной из версий, молдавский олигарх сбежал в Одессу.

По информации СМИ, оппозиционная партия во главе с Плахотнюком пыталась заручиться поддержкой США, но не нашла сочувствия в Белом доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обещал оказывать своему молдавскому коллеге Игорю Додону всяческую поддержку, заявив, что власть в соседней стране узурпировали олигархи.