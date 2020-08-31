Основные ошибки, которые совершают родители перед 1 сентября — мнение психолога

|
Софья Зуева
Эксклюзив 25

Зачастую мамы и папы формируют у детей неверные ожидания от школы и забывают о самом важном, считает специалист.

Фото, видео: www.globallookpress / Monika Skolimowska; 5-tv.ru

Многие родители, отдавая детей в первый класс, не всегда знают, как морально подготовить их к школе. О самых распространенных ошибках и о том, как правильно настроить ребенка на учебу, 5-tv.ru рассказала детский психолог Полина Заргарова.

Самая серьезная ошибка мам и пап заключается в том, что они ожидают от своего чада моментального взросления.

«Часто сталкиваюсь с тем, что родители не понимают, что семь лет — это не барьер, после которого ребенок выкинет все свои игрушки и станет усидчивым целеустремленным человеком, который будет заниматься уроками», — отметила специалист.

Психолог призывает не забывать, что первоклассник продолжает оставаться ребенком и после начала учебного года. Также важно учитывать, что примерно к середине учебного года у детей снижается мотивация к обучению. Девять из десяти шестилеток очень хотят в школу. Но не для того, чтобы учиться. У них нет такой мотивации.

Одна из распространенных ошибок родителей состоит в том, что они не готовят первоклассников к тому, что им предстоит получать много знаний. Ребенка нужно мотивировать к труду, которые потребуется приложить в учебном учреждении. Вместо этого мамы и папы рассказывают о радостях, которые ждут малышей в школе: новые знакомства, развлечения, смена обстановки.

«Родители хотят, чтобы он пошел в школу с хорошим настроением, и не настраивают детей к тому, что будут какие-то трудности, при этом ожидают успехов в учебе», — сообщила психолог.

Именно поэтому первоклассник, спустя несколько дней, недель или месяцев возвращается домой и говорит, что больше не хочет учиться. Такая ситуация возникает в семьях все чаще, поскольку дети оказываются не готовы к нагрузке.

Психолог отмечает, что родители редко интересуются, с какими трудностями ребенок сталкивается на уроках или что нового узнал — и это вторая серьезная ошибка. Подобные вопросы полезны не только родителям, но и детям — ведь в возрасте шести-восьми лет ребенок может попросту забывать, чему учился весь день. В этом случае наводящие вопросы выполняют закрепляющую функцию. Благодаря беседе первоклассник вспомнит и усвоит пройденный материал.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что изменится для российских школьников в условиях пандемии.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.80
-0.84 87.83
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:21
Основные ошибки, которые совершают родители перед 1 сентября — мнение психолога
18:11
ВЦИОМ: На подготовку детей к школе родители потратили около 35 тысяч рублей
18:05
ТОП-9 главных российских и мировых событий лета 2020 года
18:03
Болезнь вернулась? Чем вызвана глухота Бориса Корчевникова — мнение онколога
18:01
«Ленивый» рецепт необычного варенья из замороженной вишни — видео
17:50
Жена Александра Реввы раскритиковала сервис на турецких курортах

Сейчас читают

Вдовец Легкоступовой собрался в море, чтобы оплакивать смерть любимой
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок