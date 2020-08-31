Многие родители, отдавая детей в первый класс, не всегда знают, как морально подготовить их к школе. О самых распространенных ошибках и о том, как правильно настроить ребенка на учебу, 5-tv.ru рассказала детский психолог Полина Заргарова.

Самая серьезная ошибка мам и пап заключается в том, что они ожидают от своего чада моментального взросления.

«Часто сталкиваюсь с тем, что родители не понимают, что семь лет — это не барьер, после которого ребенок выкинет все свои игрушки и станет усидчивым целеустремленным человеком, который будет заниматься уроками», — отметила специалист.

Психолог призывает не забывать, что первоклассник продолжает оставаться ребенком и после начала учебного года. Также важно учитывать, что примерно к середине учебного года у детей снижается мотивация к обучению. Девять из десяти шестилеток очень хотят в школу. Но не для того, чтобы учиться. У них нет такой мотивации.

Одна из распространенных ошибок родителей состоит в том, что они не готовят первоклассников к тому, что им предстоит получать много знаний. Ребенка нужно мотивировать к труду, которые потребуется приложить в учебном учреждении. Вместо этого мамы и папы рассказывают о радостях, которые ждут малышей в школе: новые знакомства, развлечения, смена обстановки.

«Родители хотят, чтобы он пошел в школу с хорошим настроением, и не настраивают детей к тому, что будут какие-то трудности, при этом ожидают успехов в учебе», — сообщила психолог.

Именно поэтому первоклассник, спустя несколько дней, недель или месяцев возвращается домой и говорит, что больше не хочет учиться. Такая ситуация возникает в семьях все чаще, поскольку дети оказываются не готовы к нагрузке.

Психолог отмечает, что родители редко интересуются, с какими трудностями ребенок сталкивается на уроках или что нового узнал — и это вторая серьезная ошибка. Подобные вопросы полезны не только родителям, но и детям — ведь в возрасте шести-восьми лет ребенок может попросту забывать, чему учился весь день. В этом случае наводящие вопросы выполняют закрепляющую функцию. Благодаря беседе первоклассник вспомнит и усвоит пройденный материал.

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