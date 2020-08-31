Учебный год в условиях пандемии: что изменится для российских школьников?
В ведомстве подчеркнули, что вакцинация учителей от COVID-19 будет добровольной.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Rekun, 5-tv.ru
Вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной. Об этом заявили в Минпросвещения.
Также в ведомстве подчеркнули, что уроки в школах не могут начинаться раньше восьми утра и заканчиваться не позднее шести вечера. Ранее некоторые родители пожаловались на то, что расписание составлено таким образом, что первоклашки теперь должны приходить в семь часов утра, а старшеклассники учатся до восьми вечера. В Минпросвещения ответили, что таких ситуаций быть не должно. А расписание еще будет корректироваться.
О перегибах на местах можно рассказать по телефонам «горячей линии», которая открыта в региональных министерствах образования.
Ранее 5-tv.ru писал про ТОП-5 знаков зодиака, наводящих ужас на учителей.
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