Учебный год в условиях пандемии: что изменится для российских школьников?

Эфирная новость 24

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация учителей от COVID-19 будет добровольной.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Rekun, 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной. Об этом заявили в Минпросвещения.

Также в ведомстве подчеркнули, что уроки в школах не могут начинаться раньше восьми утра и заканчиваться не позднее шести вечера. Ранее некоторые родители пожаловались на то, что расписание составлено таким образом, что первоклашки теперь должны приходить в семь часов утра, а старшеклассники учатся до восьми вечера. В Минпросвещения ответили, что таких ситуаций быть не должно. А расписание еще будет корректироваться.

О перегибах на местах можно рассказать по телефонам «горячей линии», которая открыта в региональных министерствах образования.

Ранее 5-tv.ru писал про ТОП-5 знаков зодиака, наводящих ужас на учителей.

Тема:
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