ТОП-4 пар по знаку зодиака, где мужчина всегда становится подкаблучником

Часто так бывает, что все знали мужчину как самодостаточного и напористого человека. Но вдруг тот влюбился и превратился в самого настоящего подкаблучника. Оказалось, во всем виноваты звезды. Астрологи рассказали о четырех сочетаниях знаков зодиака, при которых представитель сильной половины человечества рискует незаметно для себя превратиться в тряпку.

Мужчина-Телец и женщина-Овен

Овны моментально делают из спутников жизни, родившихся под созвездием Тельца, собственных рабов. Оказавшись под влиянием возлюбленной, Тельцы им полностью подчиняются и за считанные дни могут измениться до неузнаваемости. Однако стоит Тельцу влюбиться в другую — мужественность вновь вернется.

Мужчина-Рак и женщина-Близнецы

Близнецы быстро превратят Рака-мужчину в настоящую тряпку. И как бы он не старался угодить своей возлюбленной, она все равно будет всячески принижать его достоинства, превращая в недостатки. К сожалению, эти отношения зачастую становятся для мужчины токсичными, и через некоторое время он сам поверит, что никчемен.

Мужчина-Весы и женщина-Лев

Представитель воздушной стихии — Весы раздувает пламя Льва, а вместе с тем и усиливает то давление, которое оказывает на него избранница. Влюбленный представитель Весов будет пытаться идти на компромиссы, но за это Лев будет его унижать еще сильнее.

Мужчина-Рыбы и Женщина-Дева

Дева — критик от Бога. Она всегда найдет недостатки у романтичного и робкого мужчины-Рыбы. А тот, ведомый своими чувствами, еще и поблагодарит за открытые ему глаза. Он начинает верить, что родился недостойным, и, чаще всего, от Девы не уходит.

Чаще всего женщины вовсе не хотят подчинять себе волю своих избранников. Дамы, сами того не замечая, ставят своих мужчин перед собой на колени. Мужчинам в этом случае остается лишь пожелать собраться с силами и бежать без оглядки. Конечно, если унижения не доставляют им особого удовольствия.

Ранее 5-tv.ru опубликовал список знаков зодиака, представители которых становятся идеальными мужьями.