Умер чемпион Европы по пауэрлифтингу Константин Мацнев

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Он пришел в спорт после тяжелого испытания — из-за болезни он потерял обе ноги.

Умер чемпион Европы по пауэрлифтингу Константин Мацнев

Фото: ВКонтакте / ТОГАУ ДО "САШ" / dusashtambov

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В Тамбове умер выдающийся спортсмен Константин Мацнев — рекордсмен России, призер чемпионатов мира, чемпион Европы по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в областной Спортивно-адаптивной школе паралимпийского и сурдлимпийского резерва.

Константин Мацнев долгие годы представлял Тамбовскую область на соревнованиях различного уровня. В спортивной школе отметили, что он стал примером силы духа и преодоления жизненных обстоятельств.

Спортсмен пришел в пауэрлифтинг после тяжелого испытания — из-за болезни он потерял обе ноги. Сосудистое заболевание у Мацнева обнаружили в 37 лет. Причиной стали проблемы с сосудами, после чего ему постепенно провели несколько операций.

Несмотря на ограничения по здоровью, спортсмен продолжил заниматься и добился высоких результатов. Он стал 12-кратным рекордсменом России по жиму лежа, 10-кратным чемпионом страны, а также завоевывал медали на международных турнирах.

В Спортивно-адаптивной школе подчеркнули, что Мацнев посвятил жизнь спорту высших достижений и своим примером показал, что настоящая сила заключается не только в физических возможностях, но и в характере.

«Его уход — это тяжелая потеря для всей спортивной общественности, для друзей, коллег и близких. Светлая память о Константине Алексеевиче, его победах и добрых делах навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении учреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футбольный тренер Владимир Савин ушел из жизни на 101-м году жизни. Легендарный тренер вратарей петербургского «Зенита» скончался, о чем сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Представители команды выразили соболезнования родным и близким специалиста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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