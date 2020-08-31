«Ситуация нереальная»: паразитологи и серпентологи спорят, кто заполз в рот спящей женщине

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Светлана Александрова
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Ранее появилось видео, на котором медики извлекают из организма пациентки нечто длинное.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann; 5-tv.ru

«Абсолютным нонсенсом» считает врач Юрий Ярошенко кадры, на которых, как утверждается, медики извлекают изо рта женщины якобы заползшую в ее организм во сне змею. Появившееся ранее видео, предположительно, было снято в больнице дагестанского села Леваши.

«Если человек в нормальном сознании, даже если он спит, какой бы уставший он ни был, но если ему ползет змея в дыхательные пути… А дело в том, что там дыхательные пути, даже если она заползет в рот, дальше она не попадет. Потому что пищевод находится в спавшемся состоянии, гортань прикрыта таким анатомическим образованием, которое называется надгортанник, и любые действия, любые манипуляции в этой зоне, в верхней части дыхательных путей, я не говорю уже про нижние, вызывают колоссальную реакцию в виде бронхоспазма, в виде кашля, слюнотечения и так далее, которая просто не может остаться без внимания», — пояснил Ярошенко в интервью 5-tv.ru.

Он подчеркнул, что подобных случаев наука раньше никогда не знала, и, по его мнению никогда и не узнает в будущем.

Между тем, в лечебном учреждении села Леваши, где якобы был снят шокирующий ролик, утверждают, что ничего не знают об этом случае. А тем временем озадаченные паразитологи и серпентологи спорят между собой, что же на самом деле запечатлено на видео.

Версию, что это могла быть не змея, а огромный паразит, опроверг директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев. По его словам, паразиты хоть и бывают даже гораздо длиннее, чем существо, показанное на видео, но они гораздо тоньше. Медик считает, что на кадрах — точно змея.

Однако с таким выводом не согласны специалисты по змеям — серпентологи. По словам одного из представителей профессии Владимира Черлина, нет ни одного документально подтвержденного случая, когда бы змея заползла в организм человека. Такое упоминается лишь в одной брошюре 20-х годов XX века — подобный случай якобы произошел в Средней Азии.

«Нет. Это ситуация нереальная совершенно. Змея — не веревка. То, что извлекли, это больше похоже на веревку, которая одной толщины. И дальше еще у нее внизу структура изменяется», — сказал Черлин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американец извлек из себя полутораметрового червя, оказавшегося бычьим цепенем.

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