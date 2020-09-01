«Дамы, что с вашим вкусом?»: Володина шокирована, что солист Littlе Вig не привлекает женщин
Астролог отреагировала на новость о разводе Ильи Прусикина с женой необычным опросом среди подписчиц.
Фото: Instagram @iliyaprusikin
Василиса Володина поражена предпочтениями женской половины населения страны. На фоне новости о том, что солист Little Big Илья Прусикин объявил о расставании с женой, астролог устроила опрос среди подписчиц. На своей странице в Instagram она спросила, хотели бы они побороться за сердце теперь уже завидного холостяка «Ильича».
«Признайтесь, мечтаете о таком страстном Овне с ретроградной Венерой в Овне же?» — спросила Володина, ожидая тонну положительных ответов.
Каково же было ее удивление, когда из всех ее подписчиц только 9% ответили утвердительно. Остальные же девушки — 91% — сообщили, что Прусикин их не привлекает. Такое положение вещей повергло Володину в шок.
«Вы шутите? 91% нет? Дамы, что с вашим вкусом?» — недоуменно отреагировала астролог.
По ее мнению, Прусикина нельзя не любить. Ведь он «клевый, умный, мужественный и оригинальный», да к тому же с прекрасным чувством юмора. Разочаровавшаяся Володина сделала вывод, что русским женщинам, видимо, больше по нраву, более «возрастные» представители шоу-бизнеса.
«Неужели Стас Михайлов и Филипп Киркоров наше все?» — удивилась Володина.
Ранее Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая выложили видеообращение, в котором заявили о разводе. Они отметили, что причиной расставания стали «отношения на расстоянии». После подобного заявления, как писал 5-tv.ru, поклонники петербургской группы предположили, что семья Ильи Прусикина распалась из-за отношений с коллегой по Little Big Софьей Таюрской.
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