Путин повысил зарплаты госчиновников, генпрокурора и председателя СК

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Татьяна Меркер
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Размер денежного вознаграждения увеличится уже с 1 октября.

Путин повысил зарплаты госчиновников, генпрокурора и председателя СК

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann

Владимир Путин подписал указы об увеличении заработной платы госчиновников, а также Генпрокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Денежное вознаграждение вырастет с 1 октября 2020 года в 1,03 раза, сообщение об этом появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Размер заработной платы Генпрокурора и председателя СК будет увеличен на 3%, что произойдет 1 октября.

В июле президент подписал указы об индексации окладов госслужащих, дипломатических работников МИД РФ и сотрудников диппредставительств. Размер месячных окладов был увеличен в 1,03 раза, повышение произойдет также с 1 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие темы обсудили Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ.

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