Какие темы обсудили Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ?
Российский президент по телефону поблагодарил главу японского правительства за совместную работу и отметил его личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.
Закрыть
Смотрите также:
В Кремле прокомментировали возможное использование резерва силовиков в Белоруссии
Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
«Конечно, весьма жаль»: Песков прокомментировал отставку Синдзо Абэ
Не все успел: Синдзо Абэ ушел в отставку. Что дальше?
«Вирус никуда не делся»: Путин о ситуации с коронавирусом в РФ
Путин ответил на заявления о «противоправных действиях» силовиков в Белоруссии
Путин высказался о позиции Кремля по отношению к протестам в Белоруссии
США обвинили военных РФ в ДТП в Сирии с пострадавшими американцами
«Я определенно пригласил бы его»: Трамп хочет видеть Путина на саммите G7
Путин и члены Совбеза ожидают скорого освобождения россиян в Белоруссии — Песков
Песков: 33 задержанных в Белоруссии россиянина — сотрудники ЧОП
Россия и Кипр обсудили сотрудничество в финансово-инвестиционной сфере
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Трудности перевода? В Кремле опровергли заявление Трампа о «тяжелой ситуации» в РФ
Национальные цели развития России: какие планы до 2030 года
Дмитрий Песков назвал итоги голосования «триумфом доверия» к президенту
Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по Конституции
Путин: Россия «не приобретала» Крым
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin; 5-tv.ru
Владимир Путин по телефону поблагодарил премьера Японии Синдзо Абэ за совместную работу и большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.
Напомним, на днях Абэ объявил, что уходит в отставку. Глава японского правительства в разговоре высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с российским лидером.
Обе стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления добрососедства в интересах двух народов, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать в отношениях Токио и Москвы после ухода японского премьера?
Читайте также
72%
-0.84 87.83
-0.91
Нашли ошибку?