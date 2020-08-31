Какие темы обсудили Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ?

Владимир Путин по телефону поблагодарил премьера Японии Синдзо Абэ за совместную работу и большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Напомним, на днях Абэ объявил, что уходит в отставку. Глава японского правительства в разговоре высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с российским лидером.

Обе стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления добрососедства в интересах двух народов, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать в отношениях Токио и Москвы после ухода японского премьера?