В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц и ИП

В первый день осени вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Теперь они получили право объявлять себя банкротами без участия суда или финансового управляющего, а лишь через заявлениев во многофункциональном центре (МФЦ).

Однако, есть определенные ограничения. Право предоставляется тем, у кого размер денежных обязательств не менее 50 тысяч рублей в месяц и не превышает 500 тысяч рублей. Также в данную сумму не входят штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и другие финансовые или имущественные санкции.

Кроме того, в отношении желающего признать себя банкротом гражданина должно быть окончено исполнительное производство на основании отсутствия имущества, на которое может быть обращено взыскание.

В заявлении в МФЦ необходимо предоставить список известных кредиторов и суммы задолженности. Подача документа абсолютно бесплатная. Проверка сведений производится в течение одного дня. Если порядок подачи заявления будет нарушен, то оно будет возвращено в течение трех рабочих дней с указанием причины возврата.

В течение процедуры банкротства заявителю запрещено брать займы, кредиты, выдавать поручительства и совершать иные обеспечительные сделки. Если же в собственности гражданина в этот момент появится некое имущество, которое могло бы частично или полностью погасить задолженность, то он обязан известить об этом МФЦ в течение пяти рабочих дней. В целом же процедура банкротства будет производиться в течение полугода.

Ранее известный адвокат Сергей Жорин в интервью 5-tv.ru детально рассказал о том, кого и почему банкротство не сможет уберечь от ненужных затрат.