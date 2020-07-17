Проблемы или спасение? От уплаты каких долгов банкротство не избавит

В период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, банкротство физических лиц стало довольно распространенной процедурой. Некоторые бизнесмены идут на этот шаг в надежде ухватиться за спасательный круг и вылезти из образовавшейся долговой ямы. Однако прежде чем встать на путь банкротства, необходимо взвесить все «за» и «против» и понять, подходит ли этот способ именно вам.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, кого и почему данная процедура не убережет от уплаты долгов. Специально для тех, кто задумался о банкротстве, юрист привел список задолженностей, от которых избавиться не удастся ни при каких обстоятельствах.

Уплата алиментов

Прибегнув к банкротству, перестать содержать своих детей не получится.

«Алиментная задолженность никуда не пропадает. Она не списывается, не исчезает после процедуры банкротства, и лицо, которое должно погасить задолженность, от своей обязанности не избавляется», — пояснил Жорин.

Возмещение морального вреда и вреда, причиненного жизни и здоровью граждан

Вставая на путь банкротства, каждый человек должен понимать, что возместить ущерб пострадавшим лицам впоследствии все равно придется. Так, например, если по вашей вине кто-то получил телесные повреждения, вы будете обязаны оплатить лечение.

Что касается морального вреда, то он представляет собой нравственные и физические страдания, которые испытывает гражданин в результате нарушения его прав. Его компенсация представляет собой денежную выплату, назначенную судом.

Возмещение вреда имуществу

К этой части долгов, например, относится повреждение по вашей вине чьего-то автомобиля. Важно понимать, что возместить причиненный ущерб после окончания процедуры банкротства в любом случае придется, подчеркнул Жорин.

Задолженность по выплате заработной платы и выходных пособий

Банкротство не спасет и тех, у кого остались долги перед своими сотрудниками. Обязанность по выплате заработной плате никто не отменял.

Долги, возникшие после признания гражданина банкротом

Подобные задолженности именуются текущими платежами и продолжают действовать после окончания процедуры. К ним, например, относятся коммунальные платежи.

Долги, неразрывно связанные с личностью кредитора

К таким задолженностям можно отнести договор ренты. Например, если вы подписали документ о содержании бабушки в обмен на ее квартиру, то от регулярных платежей банкротство тоже не спасет.

Субсидиарная ответственность

Если компания обанкротилась, а директора привлекли к субсидиарной ответственности, то этот глава организации не сможет путем личного банкротства избавиться от такой задолженности. Таким образом, долги юридического лица были переложены на физическое.

Убытки, причиненные юридическому лицу

Если гражданин, являющийся учредителем или руководителем юрлица, принес ему убытки, но возместить их придется, даже несмотря на банкротство.

Долги, оставшиеся после признания сделок недействительными

В качестве примера признание недействительности сделки можно привести продажу автомобиля. Например, если вы продали машину, а в ходе процедуры банкротства, договор признали недействующим, вам придется вернуть деньги покупателю. При этом автомобиля вы также лишитесь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что знаменитый на весь мир канадский «Цирк дю Солей» оказался на грани банкротства.