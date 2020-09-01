Стали известны причины провала Пугачевой на «Евровидении»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева признается, что главный профессиональный провал случился у нее на конкурсе «Евровидение» в далеком 1997 году. Тогда певица заняла 15 место из 25 возможных.

Причины поражения Пугачевой стали известны из седьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 90-х. Изначально Россию на конкурсе должен был представлять Валерий Меладзе с песней «Примадонна», но в последний момент самочувствие исполнителя не позволило ему этого сделать. На «Евровидение» решено было отправить саму примадонну.

Позднее Алла Пугачева ни раз говорила, что ей приходилось много оправдываться за тот провал на песенном конкурсе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин снялся в рекламе AliExpress, чтобы прокормить Пугачеву.