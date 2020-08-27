«Привыкла к роскоши»: Галкин снялся в рекламе AliExpress, чтобы прокормить Пугачеву?

Известный российский ведущий и шоумен Максим Галкин недавно снялся в рекламе для AliExpress, Ролик с участием юмориста можно посмотреть на Youtube. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с изданием «Собеседник» рассказал, почему артист решился на такой шаг и при чем здесь Алла Пугачева.

По словам Разина, Галкин ни за что бы не согласился сняться в рекламе, но ему пришлось это сделать. Причина — отсутствие доходов, а главе семьи нужно содержать не только Пугачеву, но и как минимум двоих детей.

«Максиму для того, чтобы содержать Аллу Борисовну, нужно, по моим подсчетам, около 10 млн рублей в месяц. Если Примадонна увидит, что у Галкина нет денег, она тут же его выгонит или сама съедет из замка в деревне Грязь! Я ее много лет знаю, она дама капризная, привыкла к роскоши», — считает Разин.

Продюсер также раскрыл и некоторые детали. Так, у Галкина до пандемии коронавируса было около 50 концертов в год, сейчас же все выступления прекратились. Основной оставшийся способ заработка — работа на «Первом канале».

«Сама Пугачева работать уже не хочет. Говорит: „Я устала, имею право отдыхать! Лучше займусь детьми и внуками!“ Так что, я поддерживаю решение Макса сняться в рекламе, тем более что фирма хорошая, я бы тоже не упустил такой шанс», — отметил собеседник издания.

Также продюсер рассказал и о другой важной статье расходов юмориста: особняке в деревне Грязь. По словам Разина, содержание дома обходится семье в огромные деньги, но мало кто захочет купить замок за высокую стоимость. А дом, предполагает продюсер, все же придется продать, если наступит вторая волна пандемии.

Рекламный ролик для AliExpress был не единоразовой акцией. Почти сразу после выхода видео Галкин рассказал, что теперь стал амбассадором торговой площадки. Так что в ближайшее время зрители могут увидеть еще не одно видео с юмористом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, откуда взялись горгульи на замке Галкина в деревне Грязь.