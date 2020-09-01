Видео: неизвестные с молотками разнесли и ограбили ювелирный в Петербурге

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 42

ЧП произошло вечером 31 августа в ТК Парнас.

Видео: неизвестные с молотками разнесли и ограбили ювелирный в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Группа неизвестных людей в черном напали вечером 31 августа на ювелирный магазин крупной сети в торговом комплексе "Парнас" на севере Санкт-Петербурга.

Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, как нападавшие ворвались в помещение вооруженные молотками. Угрожали сотрудникам, разбили витрины и вынесли украшения.

Записи изучают в правоохранительных органах. Сумма ущерба пока не сообщается.

 

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