Видео: неизвестные с молотками разнесли и ограбили ювелирный в Петербурге
ЧП произошло вечером 31 августа в ТК Парнас.
Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger
Группа неизвестных людей в черном напали вечером 31 августа на ювелирный магазин крупной сети в торговом комплексе "Парнас" на севере Санкт-Петербурга.
Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, как нападавшие ворвались в помещение вооруженные молотками. Угрожали сотрудникам, разбили витрины и вынесли украшения.
Записи изучают в правоохранительных органах. Сумма ущерба пока не сообщается.
Читайте также
+13° 758 мм рт. ст.
88%
88%
73.80
-0.84 87.83
-0.91
-0.84 87.83
-0.91
Нашли ошибку?