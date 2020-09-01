Видео: неизвестные с молотками разнесли и ограбили ювелирный в Петербурге

Группа неизвестных людей в черном напали вечером 31 августа на ювелирный магазин крупной сети в торговом комплексе "Парнас" на севере Санкт-Петербурга.

Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, как нападавшие ворвались в помещение вооруженные молотками. Угрожали сотрудникам, разбили витрины и вынесли украшения.

Записи изучают в правоохранительных органах. Сумма ущерба пока не сообщается.